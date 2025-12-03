Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Ukraine rüstet in Dänemark auf

Vojens. Im Süden Dänemarks hat der Bau einer ukrainischen Rüstungsfabrik begonnen. Industrieminister Morten Bödskov nahm am Dienstag an der Spatenstichzeremonie für das Produktionsgelände des Unternehmens Fire Point Rocket Technology im rund 45 Kilometer Luftlinie nördlich der deutschen Grenze gelegenen Vojens teil. In der Fabrik sollen ab Herbst 2026 Treibladungen für Lenkflugkörper und Drohnen hergestellt werden. (AFP/jW)

