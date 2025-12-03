Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Aus: Ausgabe vom 03.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Trump-Regierung stärkt Bayer AG den Rücken

Frankfurt am Main. Erfolg für Bayer im milliardenschweren Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken durch das als Unkrautvernichter vermarktete Glyphosat: Die US-Regierung hat dem Obersten Gerichtshof empfohlen, ein Berufungsverfahren des Konzerns anzunehmen. Dies gilt als entscheidender Schritt, um Tausende Klagen abzuwenden. An der Börse sorgte die Nachricht für einen Kurssprung. »Da scheinen sich Bayers Wahlkampfspenden an Trump auszuzahlen«, konstatierte Brigitte Hincha-Weisel von Coordination gegen Bayer-Gefahren am Dienstag. (Reuters/jW)

