Trump-Regierung stärkt Bayer AG den Rücken
Frankfurt am Main. Erfolg für Bayer im milliardenschweren Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken durch das als Unkrautvernichter vermarktete Glyphosat: Die US-Regierung hat dem Obersten Gerichtshof empfohlen, ein Berufungsverfahren des Konzerns anzunehmen. Dies gilt als entscheidender Schritt, um Tausende Klagen abzuwenden. An der Börse sorgte die Nachricht für einen Kurssprung. »Da scheinen sich Bayers Wahlkampfspenden an Trump auszuzahlen«, konstatierte Brigitte Hincha-Weisel von Coordination gegen Bayer-Gefahren am Dienstag. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Warum genehmigt China neue Kohlekraftwerke?vom 03.12.2025
-
Ohne Kommentarvom 03.12.2025
-
Wie hängen Sozialabbau und Militarisierung zusammen?vom 03.12.2025
-
Ausgleich für Überproduktionvom 03.12.2025
-
Danach das Allvom 03.12.2025