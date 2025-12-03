China dominiert Umweltschutztechnik

München. Umweltschutztechnologie hat sich nach einer Analyse der Consultingfirma BCG und des Weltwirtschaftsforums (WEF) trotz wachsenden politischen Widerstands zur weltweit rasant wachsenden Boombranche entwickelt. 2024 überschritten die globalen Umsätze mit umweltfreundlicher Technologie demnach die Schwelle von fünf Billionen Dollar. Damit wäre sie laut Studie die am zweitschnellsten wachsende Branche nach der Informationstechnologie. Bis zum Jahr 2030 erwarten die Berater bereits ein globales Marktvolumen von sieben Billionen Dollar. Die EU verliert die technologische Führung jedoch allmählich an China, das schneller investiert und seine Kontrolle über die Wertschöpfungsketten festigt. (dpa/jW)