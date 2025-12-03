Kurvenschutz für Fans

osnapix/imago Stadionprotest: Kollektives Statement der aktiven Anhängerschaft der Werkself (Leverkusen, 29.11.2025)

Sie ist die größte Jugendbewegung hierzulande: die aktive Fanszene. Und sie hat Hochsaison. Zehntausende demonstrieren in den Kurven für ihren Klub – mit Leib und Seele. Spieltag für Spieltag. Ein dynamisches Massenphänomen in den Stadien. Mehr noch: Ultras sind längst ein politischer Faktor. Organisiert, konfliktinteressiert – und widerstandsbereit. Vereint aktiv über Vereinsgrenzen hinweg. Anlassbezogen, jedenfalls.

Und den aktuellen Anlass liefert die dreitägige Innenministerkonferenz (IMK) in Bremen ab diesem Mittwoch. Das Thema »Fußballfans und Stadionsicherheit« steht ganz oben auf der Agenda. Eigens dafür haben die Ressortchefs eine »Bund-Länder-offene-Arbeitsgruppe (BLoAG)« installiert. Kein ständiges Gremium, sondern ein »flexibles Instrument« der IMK hinter den Kulissen. Bestens geeignet für Planspiele – etwa für die Einführung personalisierter Tickets, KI-gesteuerter Gesichtserkennung, zentral verhängter Stadionverbote. Alles auf Verdacht, alles für den Generalverdacht. Und alles Verschlusssache, kritisiert der Dachverband der Fanhilfen.

Richtig – und richtigerweise kritisieren Fanhelfer die Gefahr einer Überwachungsgesellschaft im weiten Rund, die pauschale Kriminalisierung engagierter Anhänger des unmodernen Fußballsports – sprich: Sie kritisieren die Einschränkung der lebendigen Fankultur.

Und wie vital die ist, zeigt der jüngste Aktivismus: Straßendemos, Stimmungsboykotte, Banneraktionen samt pyronaler Choreographien. Kollektive Statements sind das. Die Botschaft: Wir sind unkontrollierbar, und wir bleiben es. Eine Mobilisierungskraft, die wirkt. Denn offenbar will laut Bild online die IMK von besagten Planspielen (vorerst) ablassen.

Eine Entwarnung ist das nicht – denn: Arenen sind Experimentierfeld, Probebühne und Aufmarschort für krawallige Verbandsfunktionäre, innenpolitische Hardliner und Gefährder in Uniform. Ein Trio infernale, das Stadionbesuche unsicher macht.

Sicher hingegen ist: Wir, die junge Welt, sind der publizistische Flankenschutz für die rebellischen Kurven. Für das Aktiv am Spielfeldrand.