Aus: Ausgabe vom 01.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Deutscher Mittelstand bremst Investitionen

Frankfurt am Main. Keine Entwarnung im Mittelstand angesichts der anhaltenden Konjunkturflaute: Zwar bewerten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage erstmals seit dem Frühjahr 2023 wieder etwas besser als ein halbes Jahr zuvor, berichtete dpa am Sonntag. Dafür trübten sich in der Herbstumfrage von DZ Bank und Bundesverband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) die Erwartungen der Mittelständler für die nächsten sechs Monate ein. Blickten im Frühjahr noch 30 Prozent der gut 1.000 befragten Unternehmen optimistisch auf die nächsten sechs Monate, sind es nun noch 26 Prozent. (dpa/jW)

