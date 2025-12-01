Aus: Ausgabe vom 01.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
BRD: Zwei Millionen E-Autos auf Straße
Flensburg. Noch vor Jahresende könnte die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen zwei Millionen erreichen. Zum 1. Oktober waren laut Kraftfahrtbundesamt 1,93 Millionen rein batteriebetriebene Autos (BEVs) in Deutschland zugelassen. Das waren 94.073 mehr als nach dem ersten Halbjahr. Sofern es bis zum Jahresende nicht zu einem plötzlichen Einbruch des Wachstums kommt, dürfte die Schwelle von zwei Millionen reinen Elektroautos noch im laufenden Jahr erreicht werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
