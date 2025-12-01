Kapitalbosse wollen Feiertage streichen

Stuttgart. Um Industriearbeitsplätze in Deutschland halten zu können, schlägt die Chefin des Lasertechnikspezialisten Trumpf die Streichung des Ostermontags als Feiertag vor. »Wir haben die meisten Feiertage und im Durchschnitt die meisten Krankheitstage«, meinte Nicola Leibinger-Kammüller gegenüber den Stuttgarter Nachrichten (Sonnabend). Die Debatte um weniger Feiertage keimt immer wieder auf. Auch der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, hatte schon vorgeschlagen, einen oder mehrere Feiertage abzuschaffen, um die Wirtschaftsleistung zu erhöhen. (dpa/jW)