Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Nacht des Verrats«, einen Roman von Ruth Weiss, erschienen im Verlag Horlemann.

Das Buch »Das Vorhaben«, von Georges Wieland, erschienen im Rotpunktverlag, ­haben gewonnen: Anne Hollunder aus Aschaffenburg und G. Howe aus Berlin.