Keine Einigung bei Gebäudereinigern

Frankfurt am Main. Die erste Verhandlungsrunde über Jahressonderzahlungen im Gebäudereiniger-Handwerk zwischen der IG BAU und dem Bundesinnungsverband sind am Montag ohne Einigung beendet worden. Es könne nicht sein, »dass die Beschäftigten des größten Handwerks in Deutschland keinen zusätzlichen Jahresbonus bekommen«, der in »fast allen anderen Branchen« längst gang und gäbe sei, kritisierte Ulrike Laux, Vorstandsmitglied und Verhandlungsführerin der Gewerkschaft, in einer Pressemitteilung am Dienstag. Gefordert hatte die IG BAU ein 13. Monatsgehalt. Viele Fachkräfte verließen die Branche bereits, so Laux: »Um die Branche attraktiv zu machen, muss die Entlohnung stimmen.« Die Pflege mache es vor. Insgesamt zähle die Branche, heißt es weiter, knapp 700.000 Beschäftigte, die »für Hygiene, Sicherheit und ein funktionierendes Miteinander sorgen«, ohne die also »ein soziales und öffentliches Leben nicht stattfinden kann«. (jW)