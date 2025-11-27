Erster Tarifvertrag für Lebensmittelkuriere

Sydney. Die Gewerkschaft der Transportarbeiter Australiens hat mit den Onlineplattformen für Essensbestellungen Uber Eats und Door Dash einmalige Tarifverträge verhandelt. Mindestens 31,30 AU-Dollar (17,50 Euro) sollen die Lieferanten ab Juli 2026 pro Stunde bekommen, wie am Dienstag aus veröffentlichten Vertragsentwürfen hervorging. Diese Bezahlung entspricht laut Reuters dem Mindestlohn australischer Gelegenheitsarbeiter. Für Lebensmittelkuriere, die bislang pro Lieferung bezahlt wurden, bedeute das einen Lohnzuwachs von bis zu 25 Prozent. Zudem sei eine Unfallversicherung vereinbart worden. Vergangenes Jahr hatte die Regierung die sogenannten Gig Worker gesetzlich als »arbeitnehmerähnlich« definiert. (Reuters/jW)