Hensoldt erhält Großauftrag für Panzer

Traufkirchen. Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat einen Großauftrag in Höhe von fast einer Milliarde Euro erhalten. Hensoldt rüstet den »Luchs 2«-Spähpanzer der Bundeswehr mit Sensortechnik und dem neuen »Ceretron«-Missionssystem aus, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt. Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen europäisches Tochterunternehmen den Panzer bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch in Taufkirchen bei München mitteilte. (Reuters/jW)