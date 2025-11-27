Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Hensoldt erhält Großauftrag für Panzer
Traufkirchen. Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat einen Großauftrag in Höhe von fast einer Milliarde Euro erhalten. Hensoldt rüstet den »Luchs 2«-Spähpanzer der Bundeswehr mit Sensortechnik und dem neuen »Ceretron«-Missionssystem aus, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt. Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen europäisches Tochterunternehmen den Panzer bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch in Taufkirchen bei München mitteilte. (Reuters/jW)
