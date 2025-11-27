Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Hensoldt erhält Großauftrag für Panzer

Traufkirchen. Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat einen Großauftrag in Höhe von fast einer Milliarde Euro erhalten. Hensoldt rüstet den »Luchs 2«-Spähpanzer der Bundeswehr mit Sensortechnik und dem neuen »Ceretron«-Missionssystem aus, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt. Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen europäisches Tochterunternehmen den Panzer bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch in Taufkirchen bei München mitteilte. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.