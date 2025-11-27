Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Aluminiumkonzern Norsk Hydro schließt fünf Werke

Oslo. Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant zur Steigerung der »Wettbewerbsfähigkeit« die Schließung von fünf Werken in Europa, darunter in Lüdenscheid (NRW). Betroffen sind ferner Betriebe in Cheltenham und Bedwas in Großbritannien sowie im italienischen Feltre und in Drunen in den Niederlanden, so das Unternehmen am Mittwoch in Oslo. Gespräche mit den jeweiligen Arbeitervertretern würden eingeleitet. Betroffen von den Schließungen sind nach Konzernangaben 730 Beschäf­tigte. (AFP/jW)

