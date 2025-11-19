535 Rechte mit Haftbefehl gesucht

Berlin. Bei der deutschen Polizei liegen derzeit offene Haftbefehle gegen 535 »Rechtsextremisten« vor. Die Zahl der nicht vollstreckten Haftbefehle belaufe sich insgesamt auf 714, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Sonntag unter Berufung auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag berichteten. 115 gesuchte Neonazis befinden sich demnach im Ausland, davon allein 20 in Polen und 13 in Österreich. 39 werden wegen Gewaltstraftaten gesucht. »Die Zahl der offenen Haftbefehle gegen Rechtsextreme bewegt sich seit Jahren auf einem besorgniserregend hohen Niveau«, sagte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger den RND-Zeitungen: »Die Behörden dürfen dem nicht weiter tatenlos zusehen, sondern müssen dem Problem eine Priorität einräumen.« (AFP/jW)