Aus: Ausgabe vom 19.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Österreich will Strompreis per Gesetz senken

Wien. Österreichs Regierungskoalition hat sich auf ein Maßnahmenpaket zur Senkung der Energiepreise geeinigt. Vorgesehen sei unter anderem eine gesetzliche Verpflichtung für Energieversorger, sinkende Großhandelspreise binnen sechs Monaten an die Kunden weiterzugeben, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag. Er sprach von der »größten Strommarktreform der letzten 20 Jahre«. Günstige Tarife sollen zudem Vorrang vor Dividendenausschüttungen haben. Viele Energieversorger in Österreich sind mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand. (Reuters/jW)

