Österreich will Strompreis per Gesetz senken
Wien. Österreichs Regierungskoalition hat sich auf ein Maßnahmenpaket zur Senkung der Energiepreise geeinigt. Vorgesehen sei unter anderem eine gesetzliche Verpflichtung für Energieversorger, sinkende Großhandelspreise binnen sechs Monaten an die Kunden weiterzugeben, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag. Er sprach von der »größten Strommarktreform der letzten 20 Jahre«. Günstige Tarife sollen zudem Vorrang vor Dividendenausschüttungen haben. Viele Energieversorger in Österreich sind mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Maden im EU-Speckvom 19.11.2025
-
Italiens Bevölkerung verarmtvom 19.11.2025