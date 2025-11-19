Euro-Gruppe muss sich neuen Chef suchen

Dublin. Der irische Finanzminister und erfahrene Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe tritt überraschend von seinen Ämtern zurück. Er werde einen Posten bei der Weltbank übernehmen, kündigte Donohoe am Dienstag in Dublin an. Donohoe war seit 2017 Finanzminister und erst im Juli zum dritten Mal zum Vorsitzenden der Euro-Finanzminister gewählt worden, der sogenannten Euro-Gruppe. Seine Amtszeit sollte zweieinhalb Jahre dauern. Die Euro-Gruppe koordiniert die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten der Währungsunion. (Reuters/jW)