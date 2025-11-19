EZB warnt vor beispiellosen Schocks

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) rät den Geschäftsbanken der Währungsunion dazu, sich auf beispiellose Schocks mit weitreichenden Folgen für das Finanzsystem vorzubereiten. »Geopolitische Spannungen, eine veränderte Handelspolitik, Klima- und Naturkrisen, der demographische Wandel und technologische Umbrüche verschärfen strukturelle Schwachstellen«, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Das Risiko extremer Ereignisse sei dadurch »so hoch wie nie zuvor«. Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber politischen Risiken und Unsicherheiten bleibe daher die oberste Priorität der Aufsicht. Angesichts der unvorhersehbaren Bedrohungen plant die EZB zudem einen Stresstest. (Reuters/jW)