Mehr als 10 Milliarden: Rekordgewinn bei Siemens

Matthias Balk/dpa Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, auf der jährlichen Siemens-Pressekonferenz (München, 13.11.2025)

München. Siemens reiht trotz aller Krisen Rekordgewinn an Rekordgewinn. Insgesamt verdiente der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 10,4 Milliarden Euro, wie er in München mitteilte. Das sind 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Konzernchef Roland Busch sprach angesichts der Zahlen von einem Meilenstein: »Zum dritten Mal in Folge haben wir einen Rekord beim Gewinn nach Steuern erzielt und sind sowohl bei Auftragseingang als auch bei den Umsatzerlösen im mittleren einstelligen Prozentbereich gewachsen.« Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 78,9 Milliarden Euro. Siemens sei »stärker denn je«, sagte Busch. Den Gewinnsprung verdankt Siemens einerseits einem milliardenschweren Sondereffekt aus dem Verkauf von Innomotics, seiner Sparte für Motoren und Großgetriebe, der schon im ersten Quartal mit einem Zufluss von 3,1 Milliarden Euro wirksam geworden war, andererseits dem gut laufenden Geschäft in der Sparte Smart Infrastructure. Zudem erholt sich das zuletzt schwächelnde Geschäft von Digital Industries mit der Automatisierungstechnik und konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres leicht zulegen. (dpa/jW)