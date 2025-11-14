Moskau: Reaktion auf US-Atomwaffentests »mit gleichen Mitteln«
Moskau. Russland werde auf eine Aufhebung des Verbots von Atomwaffentest mit gleichen Mitteln reagieren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Tass in einer Stellungnahme am Donnerstag. Er bezog sich damit auf Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio über die Wiederaufnahme solcher Tests.
»Wenn wir [Rubios Worte] als Bestätigung dafür betrachten, dass die USA das Testverbot aufheben, dann bedeutet das in der Tat, dass Washington die Absicht hat, solche Tests durchzuführen, da dies eine lange Phase des allgemeinen Verbots von Atomwaffentests unterbrechen würde«, erklärte Peskow. Wie der russische Präsident Wladimir Putin gesagt habe, werde Russland »in diesem Fall mit gleichen Mitteln reagieren«, betonte der Kremlsprecher.
Am 29. Oktober hatte US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben, dass er das Pentagon angewiesen habe, Atomwaffentests wieder aufzunehmen. Rubio stellte am Donnerstag klar, dass dies auch für Trägersysteme gilt, sagte jedoch nicht ausdrücklich, ob die USA beabsichtigen, wieder in vollem Umfang Atomwaffentests aufzunehmen. (jW)
