Technikriese Tencent mit Milliardenzuwächsen

Shenzhen. Das chinesische Technikkonglomerat Tencent, das als weltgrößter Videospielkonzern gilt, ist im dritten Quartal vor allem durch das Spielegeschäft stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf umgerechnet rund 25 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den Markterwartungen von etwa 23 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Konzern profitiere nach eigenen Angaben auch stark vom KI-Einsatz im Werbegeschäft. (Reuters/jW)