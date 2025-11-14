FBI: China stoppt Export von Fentanylzusätzen

Washington. China will nach US-Angaben den Export von Chemikalien, die zur Herstellung des Opioids Fentanyl genutzt werden könnten, in die USA stoppen. Das sei Teil einer Vereinbarung zur Bekämpfung der Droge, teilte FBI-Chef Kash Patel am Mittwoch mit. Die Volksrepublik habe alle 13 zur Herstellung von Fentanyl benötigten Grundstoffe auf eine entsprechende Liste gesetzt. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid und die häufigste Ursache für Todesfälle durch Überdosierung in den USA. (Reuters/jW)