Niederlande schicken Delegation nach Beijing

Amsterdam. Die Niederlande bahnen im Streit mit China über den Chiphersteller Nexperia ein Treffen mit chinesischen Regierungsvertretern in der kommenden Woche an. »Eine hochrangige Delegation meines Ministeriums wird nach Beijing reisen, um unsere Bemühungen fortzusetzen, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden«, erklärte Wirtschaftsminister Vincent Karremans. Zusammen mit Partnerländern wolle man auf eine Lockerung der Exportkontrollen drängen. China hatte Anfang Oktober die Ausfuhren von Produkten mit Nexperia-Chips, die in den Niederlanden hergestellt und in der Volksrepublik weiterverarbeitet werden, gestoppt, nachdem das Unternehmen durch den niederländischen Staat gekapert worden war. (Reuters/jW)