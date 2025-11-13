Berlin. Seit dem 5. Oktober bestreiken mehr als ein Dutzend freie Autoren das englischsprachige Magazin The Berliner. Über Monate habe das Management die Berichterstattung über Palästina eingeengt und mit Werbung für die »Nova Festival Exhibition« ohne Verweis auf den Genozid in Gaza letztlich seine einseitige Parteinahme offenbart, kritisieren sie auf dem Instagram-Account »The Berliner on Strike«. Unter der Ankündigung der neuen Ausgabe seien allerhand kritische Kommentare zensiert worden, hieß es dort vergangenes Wochenende. Bei einer Streikunterstützungskampagne sind seit Anfang Oktober mehr als 4.000 Euro Spenden gesammelt worden. Gegenüber jW gab das Management am Mittwoch keine Stellungnahme ab. (jW)