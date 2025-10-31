Fußball: Spalletti übernimmt Juventus

Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Von Napoli zu Juve: Luciano Spalletti trainiert nicht mehr den sympathischsten, dafür den größten Klub Italiens

Turin. Der frühere italienische Fußballnationaltrainer Luciano Spalletti übernimmt Juventus Turin. Spalletti (66) folgt auf den am Montag entlassenen Igor Tudor und erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Saisonende. »Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Persönlichkeit in der Juventus-Familie begrüßen zu dürfen«, teilte der Klub am Donnerstag abend mit.

Juve hatte tags zuvor eine fast sieben Wochen andauernde Negativserie mit acht Spielen ohne Sieg durch ein 3:1 (1:1) über Udinese Calcio beendet. Die Alte Dame ist derzeit in der Serie A nur Tabellensiebter. Der frühere Juve-Profi Tudor hatte nach zuletzt vier Spielen ohne Torerfolg und drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielnederlagen gehen müssen. Der Kroate war nur sieben Monate im Amt. Spalletti hatte vor fünf Monaten seinen Vertrag als Nationalcoach aufgelöst. Als Vereinstrainer war Spalletti zuletzt in der Saison 2022/23 tätig, als er die SSC Neapel zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren führte. (sid/jW)