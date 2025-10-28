Türkei: Hunderte Schiris offenbar in Wettskandal verwickelt
Ankara. Hunderte Schiedsrichter in den türkischen Profiligen haben sich dem nationalen Fußballverband zufolge an Wetten auf Spiele beteiligt. Es gehe um 152 Schiedsrichter, die aktiv Wetten platziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter.
Insgesamt hätten Auswertungen ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besäßen. Der Disziplinarausschuss werde nun die »notwendigen Verfahren« einleiten, sagte Haciosmanoglu, ohne konkrete Details zu nennen. Wetten sind auch Schiedsrichtern in den türkischen Ligen in der Regel untersagt. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft teilte laut Anadolu mit, zu den Vorwürfen liefen Ermittlungen. (dpa/jW)
