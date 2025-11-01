Dicke Profite für Apple und Amazon

San Francisco. Die US-Techkonzerne Apple und Amazon haben im dritten Quartal jeweils deutliche Gewinnsteigerungen verbucht. Apple meldete am Donnerstag ein Plus von 27,5 Milliarden US-Dollar (23,7 Milliarden Euro) – 86 Prozent mehr als im Vorjahresquartal – größtenteils mit I-Phone-Verkäufen und einem deutlichen Anstieg im Umsatz mit Dienstleistungen. Amazon machte 21,2 Milliarden US-Dollar Gewinn – gegenüber 15,3 Milliarden vor einem Jahr. Insbesondere die Cloudsparte legte deutlich zu. (AFP/jW)