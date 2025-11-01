Xi warnt vor gestörten Lieferketten

Gyeongju. Nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump warnt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einem Bruch der Lieferketten. Um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müsse die Stabilität gewährleistet werden, sagte Xi beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südkoreanischen Gyeongju. »Wir sollten aktiv nach weiteren Bereichen von gemeinsamem Interesse suchen und eine offene Entwicklung von Lieferketten unterstützen«, sagte Xi. Es war die erste öffentliche Äußerung Xis nach dem Gespräch mit Trump am Donnerstag in Südkorea. (dpa/jW)