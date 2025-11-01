Israel: Militäranwältin tritt zurück

Tel Aviv. Israels oberste Militäranwältin Jifat Tomer-Jeruschalmi hat im Zusammenhang mit einem geleakten Video aus dem Gefängnis Sde Teiman am Freitag ihren Rücktritt eingereicht. Der bereits im August 2024 im Sender Channel 12 ausgestrahlte Clip zeigt, wie israelische Soldaten einen palästinensischen Häftling zusammenschlagen. In ihrem Rücktrittsschreiben soll die Anwältin die Verantwortung für die Weiterreichung des Videos übernommen haben, berichtet die Times of Israel. Kurz vor Bekanntwerden des Rücktrittsgesuchs hatte Verteidigungsminister Israel Katz auf X geschrieben, dass er entschieden habe, dass die oberste Militäranwältin nicht an ihren Posten zurückkehren werde. Er dulde nicht, dass israelische Soldaten verleumdet würden. (dpa/jW)