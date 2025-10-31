England: »Pille danach« jetzt kostenfrei
London. Die »Pille danach« ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch berichtete. Die »Pille danach« ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall und verhindert eine ungewollte Schwangerschaft. Bislang war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. In Apotheken kostete das Medikament umgerechnet bis zu 35 Euro. Die Maßnahme sei ein »Gamechanger« in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen, erklärte Sue Mann, Direktorin für Frauengesundheit beim Gesundheitsdienst NHS England. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
