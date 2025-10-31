Zeitungsdeal in Niedersachsen

Hannover. Die Übernahme der Nordwest-Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg durch die Madsack-Mediengruppe ist unter Dach und Fach. Das Bundeskartellamt in Bonn machte die Freigabe am Montag bekannt. Laut Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt sei das Vorhaben aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich: »Die Verbreitungsgebiete der Zeitungen der Madsack-Mediengruppe und der Nordwest-Mediengruppe überlappen sich nicht, so dass nicht von einem Wettbewerbsverhältnis auszugehen ist.« Mitte September hatte die Madsack-Mediengruppe die geplante Übernahme für Anfang Januar 2026 angekündigt. Demnach wolle man die Anteile der Gesellschafterfamilien zu 100 Prozent aufkaufen. Zu der Nordwest-Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen Nordwest-Zeitung, Emder Zeitung und Anzeiger für Harlingerland, digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften. Die Madsack-Mediengruppe mit Hauptsitz in Hannover verlegt 20 Zeitungstitel, darunter die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die Leipziger Volkszeitung und die Lübecker Nachrichten. (dpa/jW)