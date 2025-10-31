VW-Beschäftigte wollen in US-Werk streiken

Chattanooga. Die Beschäftigten im US-Werk von Volkswagen in Tennessee haben sich für einen Streik ausgesprochen und steuern damit auf einen Arbeitskampf zu. Es sei das erste Votum zur Genehmigung eines Streiks bei einem ausländischen Autohersteller, erklärte die Automobilarbeitergewerkschaft UAW am Mittwoch (Ortszeit). Die Gewerkschaft vertritt rund 3.200 Beschäftigte im Werk Chattanooga. Sie verhandelt mit VW seit mehr als einem Jahr über einen neuen Tarifvertrag über höhere Löhne und bessere Gesundheitsversorgung. (Reuters/jW)