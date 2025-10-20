China wirft USA Cyberangriff vor

Beijing. China hat den USA Cyberangriffe auf eine zentrale staatliche Zeitbehörde vorgeworfen. Nach Angaben des Ministeriums für Staatssicherheit soll der US-Geheimdienst NSA seit März 2022 das Nationale Zeitdienstzentrum in Xi’an angegriffen haben. Die Angriffe hätten über Handys von Mitarbeitern begonnen, später seien Computer betroffen gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Das Zentrum ist demnach für die Verbreitung der offiziellen Zeit in China zuständig, die Grundlage für den Betrieb von Kommunikationsnetzen, Finanzsystemen und der Stromversorgung ist. Angriffe können schwere Störungen verursachen. Die USA reagierten nicht auf die Vorwürfe. (dpa/jW)