Physiknobelpreis für Erforschung der Quantenwelt

Stockholm. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die Quantenphysiker John Clarke (Großbritannien), Michel Devoret (Frankreich) und John Martinis (USA). Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Ihre Experimente zeigten Quantenphysik in Aktion. Die diesjährigen Nobelpreisträger zeigten den Juroren zufolge anhand von Experimenten, dass die bizarren Eigenschaften der Quantenwelt in einem handlichen System greifbar gemacht werden können. Ihre Experimente zeigten, dass quantenmechanische Eigenschaften nicht nur auf mikroskopischer, sondern auch auf makroskopischer Ebene demonstriert werden können. (dpa/jW)