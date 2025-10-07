»Von israelischer Identität lösen«: Radteam benennt sich um

Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/dpa

Berlin. Das Team »Israel Premier Tech« mit Radprofi Pascal Ackermann wird künftig anders heißen. Das Management habe entschieden, »das Team umzubenennen und neu zu branden, um sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu lösen«, teilte der Radrennstall laut dpa am Montag nachmittag mit. Zudem werde sich der israelisch-kanadische Milliardär und Teambesitzer Sylvan Adams mit Blick auf das kommende Jahr aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Aufgrund des Genozids der israelischen Armee im Gazastreifen hatte es in jüngster Zeit immer wieder Kontroversen um den Rennstall gegeben.

Die Umbenennung hatte Adams bereits Ende September angekündigt. Wie und unter welchem Namen es konkret weitergeht, wolle der Rennstall bald bekanntgeben.

Vor allem bei der Spanien-Rundfahrt hatten propalästinensische Aktivisten über den gesamten Zeitraum der Vuelta protestiert. Die finale Etappe Mitte September musste abgebrochen werden. Von dem am Samstag in Italien ausgetragenen Eintagesrennens Giro dell›Emilia war das Team von den Organisatoren ausgeschlossen worden. Aus Sicherheitsgründen, wie die Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtete. (dpa/jW)