Stellantis: Produktion in weiteren Werken gestoppt
Belfort. Der Automobilriese Stellantis drosselt die Produktion in zwei weiteren französischen Werken. Am Standort Mulhouse nahe der Grenze zu Deutschland werde die Endmontage zweier Peugeot-Modelle sowie die des DS 7 in der Woche vom 27. Oktober bis zum 2. November eingestellt, teilte die Gewerkschaft CFE-CGC am Dienstag mit. Begründet worden sei dies mit »einem Rückgang der Fahrzeugverkäufe in Europa«. Betroffen sind rund 2.000 der 4.700 Beschäftigten. Zudem sollen am Standort Sochaux für mehrere Tage die Bänder stillstehen. Grund hierfür seien allerdings Kapazitätsengpässe bei Zulieferern. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
