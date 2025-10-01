Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 15 / Antifaschismus

Hessen: Gedenkstätte Hadamar wird erweitert

Hadamar. Die Gedenkstätte für die einstige Tötungsanstalt der Nazis im hessischen Hadamar wird umfassend saniert und erweitert. So soll künftig mehr Menschen der Besuch der früheren Landesheilanstalt Hadamar ermöglicht werden, in der fast 15.000 Menschen von den Hitlerfaschisten ermordet wurden. »Schon längst reichen die Räumlichkeiten nicht mehr aus«, sagte die Landesdirektorin des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) Hessen, Susanne Simmler, am Donnerstag zum Beginn des Umbaus. Zuletzt hätten jährlich mehr als 23.000 Menschen die Gedenkstätte besucht. Die Kosten für Umbau und Sanierung belaufen sich auf rund 16,6 Millionen Euro und werden von Bund, Land und dem LWV finanziert. In Hadamar wurden nach Angaben der heutigen Gedenkstätte zwischen Januar 1941 und August 1941 mehr als 10.000 Menschen mit Behinderungen sowie Kranke ermordet und in Krematorien verbrannt. Von August 1942 bis zum 26. März 1945 starben fast 4.500 weitere Opfer. (dpa/jW)

