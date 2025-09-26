Verkäufe von Eigenheimen in USA stabil

Daniel P. Derella/AP/dpa Immobiliengeschäft stabil: Wohnhäuser im New Yorker Stadtteil Queens

Washington. In den USA sind die Verkäufe existierender Eigenheime weitgehend stabil geblieben. Wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Donnerstag mitteilte, verringerten sie sich im August um 0,2 Prozent zum Vormonat auf eine Jahresrate von vier Millionen. Angesichts sinkender Hypothekenzinsen erwartet NAR-Chefökonom Lawrence Yun in den kommenden Monaten demnach Aufwind für das bislang eher schleppend verlaufende Geschäft mit Immobilien. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte zuletzt erstmals seit Dezember 2024 die Zinsen auf die neue Spanne von 4 bis 4,25 Prozent gesenkt. Sollten weitere Senkungen folgen, könnte das künftig niedrigere Hypothekenzinsen bedeuten. (Reuters/jW)