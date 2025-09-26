Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
25.09.2025, 19:47:03 / Sport

Speedklettern: China holt Titel, Deutschland Vize

Speedkletterer_Leand_87355020.jpg
Robert Michael/dpa
Diesmal Zweiter: Leander Carmanns beim Gewinn der deutschen Meisterschaft (Dresden, 2.8.2025)

Seoul. Der chinesische Athlet Jiangou Long ist Weltmeister im Speedklettern. Er kletterte bei der Weltmeisterschaft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul 19 Hundertstelsekunden schneller als der deutsche Kletterer Leander Carmanns. Für Deutschland ist es die erste WM-Medaille in dieser Disziplin überhaupt. Speedklettern wurde bei den olympischen Sommerspielen im vorigen Jahr in Paris erstmals als eigene Disziplin ausgeführt, auch 2028 in Los Angeles soll wieder ein Wettbewerb stattfinden. Beim Speedklettern müssen die Teilnehmer eine 15 Meter hohe und leicht überhängende Wand mit genormten Griffabfolgen überwinden. (dpa/jW)

