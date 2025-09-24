Polen öffnet Grenze zu Belarus wieder
Warschau. Eine Woche nach dem Ende eines großangelegten Militärmanövers in Belarus öffnet Polen seine Grenze zu dem östlichen Nachbarland wieder. Die Grenzübergänge könnten ab Donnerstag früh wieder passiert werden, sagte der polnische Regierungschef Donald Tusk am Dienstag vor Journalisten. Das Ende des jüngsten belarussisch-russischen Militärmanövers senke »diverse Risiken in Verbindung mit der aggressiven Haltung unserer östlichen Nachbarn«.
Sollten sich »die Spannungen oder das aggressive Verhalten gewisser Nachbarn verschärfen«, werde sein Land nicht zögern, sich erneut für eine Grenzschließung zu entscheiden, fügte Tusk hinzu. Polen hatte die Grenze zu Belarus am 11. September wegen des mehrtägigen Militärmanövers »Sapad-2025« geschlossen, an dem nach belarussischen Angaben 7.000 Soldaten aus Belarus und Russland teilnahmen.
Durch die Grenzschließung zwischen Belarus und Polen wurde auch eine der wichtigsten Eisenbahnverbindungen zwischen China und der EU unterbrochen. (AFP/jW)
Mehr aus: Ausland
