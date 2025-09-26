Tampa. Ein US-Gericht hat die Klage über 15 Milliarden US-Dollar von US-Präsident Donald Trump gegen die New York Times vorerst nicht angenommen. Richter Steven Merryday räumte Trump 28 Tage Zeit ein, um sie zu überarbeiten. Die Klageschrift müsse »fair, präzise, direkt, nüchtern« sein. Bisher umfasse sie 85 Seiten, obwohl nur zwei Fälle von Verleumdung geltend gemacht würden. »Eine Beschwerde ist kein Megafon für Öffentlichkeitsarbeit, kein Podium für leidenschaftliche Reden bei politischen Kundgebungen und auch kein funktionales Äquivalent zur Hyde Park Speakers’ Corner«, schrieb der Richter. Vor dem Gericht in Tampa (Florida) hatte Trump gegen das Traditionsblatt und mehrere seiner Journalisten geklagt. (dpa/jW)