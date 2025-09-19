Scout24 kauft spanische Immobilienplattformen

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Frankfurt am Main. Das Digitalunternehmen Scout24 SE mit Sitz in München kauft zwei Immobilienplattformen in Spanien. Vom Finanzinvestor EQT würden Fotocasa und Habitaclia übernommen, teilte der Betreiber des Onlinemarktplatzes für Wohn- und Gewerbeimmobilien, »ImmoScout24«, am Donnerstag mit. Der Unternehmenswert der Transaktion belaufe sich auf rund 153 Millionen Euro. Fotocasa und Habitaclia würden 2025 voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro Umsatz und ein pro-forma operatives Ergebnis (EBITDA) von rund elf Millionen Euro ausweisen.

Die spanischen Plattformen vereinen den Angaben zufolge mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Die 1999 gegründete Fotocasa mit Sitz in Barcelona decke als Plattform den gesamten spanischen Immobilienmarkt ab. Habitaclia, 2001 gegründet und mit Sitz in Mataró, fokussiere sich auf mediterrane Küstenregionen wie Katalonien und die Balearen. (Reuters/jW)