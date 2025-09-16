Technologiekonzern Alphabet an der Börse erstmals 3 Billionen Dollar wert

Matt Rourke/dpa Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat als viertes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert geknackt

New York. Der Google-Mutterkonzern Alphabet zählt schon länger zu den »wertvollsten« Unternehmen der Welt. Am Montag hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert. Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Binnen eines Jahres haben die Aktien fast 60 Prozent zugelegt. Alphabet ist damit das viertteuerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Auf eine höhere Marktbewertung kommen lediglich Apple, Microsoft und – als wertvollstes Unternehmen – der Chipkonzern Nvidia, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.

Beobachter führen die Kursentwicklung bei Alphabet unter anderem auf einen beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung zurück, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne. (dpa/jW)