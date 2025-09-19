Hamburg. Die Journalistin Julia Ruhs wird künftig nur noch beim Bayerischen Rundfunk das Format »Klar« moderieren, beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) hingegen nicht mehr. Die Entscheidung rief harsche Kritik hervor. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einem »extrem schlechten Signal«. Der NDR nannte zunächst keine Begründung für seine Entscheidung. Die drei Pilotfolgen von »Klar« liefen in Kooperation von NDR und BR und sollten ein konservatives Meinungsspektrum abdecken. Das Format soll nun 2026 fortgeführt und mit höherer Folgenzahl ausgebaut werden – mit mehreren Moderatoren und vielfältigeren Perspektiven. (dpa/jW)