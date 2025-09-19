Los Angeles. Der US-Sender ABC setzt die Talkshow des prominenten Moderators Jimmy Kimmel nach dessen Äußerungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorerst ab. Die Sendung werde »auf unbestimmte Zeit« aus dem Programm genommen. Hintergrund sollen Kimmels Äußerungen über den getöteten Vertrauten von Präsident Donald Trump sein. Trump äußerte sich erfreut darüber und forderte, weitere Shows ihm unliebsamer Moderatoren abzusetzen. Kimmel hatte in seiner Show zuletzt suggeriert, dass der mutmaßliche Attentäter Tyler Robinson möglicherweise Teil der sogenannten MAGA-Bewegung (»Make America Great Again«) gewesen sein könnte. (dpa/jW)