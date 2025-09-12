Rheinmetall-Munitionswerk in Ukraine geplant

Kin Cheung/AP/dpa Seite an Seite mit dem Westen: Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal (rechts) am Mittwoch in Woolwich, Großbritannien

Kiew. Der Bau eines Munitionswerks des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall in der Ukraine nimmt offenbar Gestalt an. »Am 9. September ist in einer sicheren Region der Ukraine ein Grundstück für den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Rheinmetall-Granaten für den Bedarf der Verteidigungskräfte zugewiesen worden«, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Donnerstag abend auf der Onlineplattform X. Schmyhal traf sich eigenen Angaben nach am Rande der britischen Rüstungsmesse DSEI mit Rheinmetall-Boss Armin Papperger. Die Regierung in Kiew bemüht sich im Krieg gegen Russland um die Hilfe westlicher Partner, um die heimische Rüstungsindustrie auszubauen. (Reuters/jW)