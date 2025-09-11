Der letzte Platz

El Alto. Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den letzten verbliebenen Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4.000 Metern Höhe in El Alto markierte Miguelito im letzten Qualifikationsspiel für die Fußballweltmeisterschaft den einzigen Treffer. Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang sieben an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hatte und im Parallelspiel in Kolumbien mit 3:6 unterlag. Bolivien nimmt an den interkontinentalen Playoffs im März 2026 in Nordamerika teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Ihre letzte WM-Teilnahme war 1994 in den USA. (dpa/jW)