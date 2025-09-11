Maxhütte schließt, 300 Arbeiter verlieren Job

Sulzbach-Rosenheim. Das bayerische Traditionsunternehmen Rohrwerk Maxhütte schließt. Rund 300 Beschäftigte wurden von einem Tag auf den anderen freigestellt und verlieren ihren Arbeitsplatz – viele nach jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit, erklärte die Gewerkschaft am 4. September. Dass auch die Auszubildenden mit sofortiger Wirkung freigestellt wurden, sei nicht »nur völlig unüblich, sondern rücksichtslos«, so Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. Statt gemeinsam an einer »echten Zukunftsperspektive weiterzuarbeiten, wurde auf Zeit gespielt – bis nichts mehr ging«, kritisierte Ott. Die Beschäftigten hätten über Jahre hinweg auf Lohn verzichtet, Mehrarbeit geleistet und sogar ein eigenes Konzept für ein »grünes« Rohrwerk entwickelt. Zum Dank würden sie nun auf die Straße gesetzt. (jW)