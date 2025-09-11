Zukunft der Beschäftigten bei Treofan unsicher

Neunkirchen. Seit Monaten kam es immer wieder zu Produktionsstopps beim Verpackungshersteller Treofan in Neunkirchen. Zuletzt waren Gehälter nicht gezahlt und der Strom im Neunkircher Werk abgestellt worden. Nun hat Treofan einen Insolvenzantrag gestellt, wie der Saarländische Rundfunk unter Berufung auf die neuen Generalbevollmächtigten am Freitag mitteilte. Das Management begründete den Schritt mit Auftragseinbrüchen und anhaltenden Verlusten seit dem Geschäftsjahr 2023/24. Bis Ende Oktober seien die Löhne und Gehälter der rund 500 Treofaner über das Insolvenzgeld der Arbeitsagentur wohl gesichert. Die Zukunft der Beschäftigten aber bleibt unsicher. (jW)