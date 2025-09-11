Stellenstreichungen bei Zulieferer Borgwarner

Darmstadt. Der Autozulieferer Borgwarner hat am Dienstag weitreichende Kürzungen bekanntgegeben, wie die IG Metall mitteilte. Nach Angaben des Managements sollen demnach bis Januar 2026 rund 40 Prozent der Stellen im Bereich Battery Technology Center (BTC) sowie 45 Prozent im Werksbereich abgebaut werden. Aktuell sind im BTC rund 300 und im Werksbereich etwa 500 Menschen beschäftigt. Als Begründung nennt Borgwarner u. a. die angespannte Auftragslage bei Großkunden, wie Daimler Truck und Volvo. Betriebsrat und IG Metall wollen die Maßnahmen nicht widerspruchslos hinnehmen. »Die Spitzentechnologie aus der Darmstädter Universität, die vom Staat gefördert wurde, will Borgwarner jetzt abwickeln. Das ist nicht nur für die Beschäftigten ein Schlag ins Gesicht, sondern für die ganze Region Südhessen«, so Daniel Bremm, Geschäftsführer der IG Metall Darmstadt. (jW)