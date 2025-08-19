Gegründet 1947 Dienstag, 19. August 2025, Nr. 191
Aus: Ausgabe vom 19.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Australien: Qantas erhält Millionenstrafe

Canberra. Wegen rechtswidriger Entlassungen während der Coronapandemie ist die australische Fluggesellschaft Qantas zu einer Geldstrafe von umgerechnet 50 Millionen Euro verurteilt worden. Bundesrichter Michael Lee sagte am Montag, die Strafe solle eine »echte Abschreckung« für andere Unternehmen sein. Vorausgegangen war ein langer Rechtsstreit mit der Airline. Qantas hatte im August 2020 Bodenpersonal entlassen und die Jobs ausgelagert. Das war einen Bundesgerich zufolge illegal. (AFP/jW)

