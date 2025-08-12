Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 4 / Inland

Tod eines 15jährigen in JVA beschäftigt Landtag

Saarbrücken. Der Tod eines schwarzen Jugendlichen in der JVA Ottweiler ist Thema einer Sondersitzung des Justizausschusses des saarländischen Landtags. Das Gremium soll am Dienstag nichtöffentlich zusammentreten, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte zuvor mitgeteilt, dass die Obduktion »keine Hinweise auf Fremdeinwirkung« und »keine äußeren Verletzungszeichen« ergeben habe. Der 15jährige soll am 1. August Suizid begangen haben. Tags darauf demonstrierten 17 Gefangene des Jugendvollzugs und klagten Gewalt und Rassismus in der Haftanstalt an. Gegen zwei Justizbeamte wird ermittelt. (dpa/jW)

